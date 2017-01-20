İlçemizde yeni çipli kimlik kartı dağıtımı başladı.

Nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartlarının dağıtımı ilçemizde başladı.

Eğitim

İlkokul öğrencilerinden polise taziye ziyareti

Öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü ziyaret ederek bombalı terör saldırısında şehit olan polisler için taziyede bulundu.

Gündem

İlçemizde kaçak sigara yakalandı

Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler 7 bin paket bandrolsüz kaçak sigara yakaladı.

Gündem

Öğrencilerden kan bağışı kampanyası

“Temel Değerler Projesi” kapsamında, öğrenci, veli ve öğretmenlerin iş birliğiyle Türk Kızılayı´na 38 ünite kan bağışı yapıldı.

Sağlık

TRT HABER Darende´yi tanıtacak

TRT Haber kanalı, ülkemizin inanç turizmindeki önemli durak noktalarından biri olan Somuncu Baba Külliyesi ve Darende´yi tanıtacak.

Kültür-Sanat

İlçemizde Devlet-Vatandaş Buluşması

Darende Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Devlet Vatandaş Buluşması´ toplantısı toplantısıyla ilçenin çözüm bekleyen sorunları masaya yatırılıyor.

Gündem

İstanbul´daki terör saldırısına tepkiler

Ali Gök, Ortaköy´de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gündem

2016 TÜBİTAK Bilim Ödülü Darendeli´nin oldu

"Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri", 29 Aralık´ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kültür-Sanat

Kaymakam Ünsal´a hoş geldin ziyareti

Hulusi Efendi Vakfı Gerede Temsilcisi Yunus Keskintepe, yeni atanan Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal´ı ziyaret etti.

Gündem

Hulusi Efendi´nin sünneti seniyye anlayışı anlatıldı

“Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu” İstanbul´da gerçekleştirildi.

Kültür-Sanat

İsmet Efendi Dergah´ına ziyaret

Hamid Hamidettin Ateş Efendi, İstanbul programı kapsamında İsmet Efendi Dergâhını ziyaret etti.

Gündem

Darende Devlet Hastanesi´nde yangın tatbikatı

Hulusi Efendi Devlet Hastanesi´nde afet, acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağlık

Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi´ne ziyaret

Osmanlı İmparatorluğu´nun ilk kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa´nın Beşiktaş´taki türbesine ziyaret

Gündem

Milli gururumuz Avrasya Tüneli açıldı

Avrasya Tüneli resmen açıldı. 106 metre derinlikte yapılan ve başka bir örneği olmayan tünel bir ilki temsil ediyor.

Gündem

Malatya´da Somuncu Baba Paneli gerçekleştirildi

Somuncu Baba Hazretleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda düzenlenen panelle anıldı.

Kültür-Sanat

Darende´de yangın

İlçemize bağlı Kaldırım Mahallesi´nde bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Gündem

Din Görevlileri Derneği´nden Halep´e yardım kampanyası

Darende Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği üyeleri, "Halep´e Bir Torba Un Gönder" sloganıyla kampanya başlattı.

Gündem

Şehit asker ve polisler için her gün hatim indiriyorlar

Hulusi Efendi Kur´an Kursu öğrencileri, İstanbul ve Kayseri´de yaşanan terör saldırısında şehit olan polis ve askerler için her gün hatim indiriyor.

Gündem

Ahmet Çokyaşar Orta Okulu´na ödül

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Malatya´da düzenlenen Masa tenisi Yıldızlar İl Şampiyonası´nda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Eğitim

Prof. Dr. Metin Sözen´e onursal doktora

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından “Onursal Doktora” unvanı verildi.

Kültür-Sanat

Aşırı soğuklar şelaleyi dondurdu

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle ilçemizdeki Günpınar Şelalesi´nin büyük bölümü dondu.

Gündem

Durmuş Doğan´ının meclis üyeliği düşürüldü

FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Darende Belediyesi Meclis Üyesi Durmuş Doğan, meclis üyesi üyeliğinden düşürüldü.

Gündem

Darende´ye ‘15 Temmuz Şehitler Meydanı´

Hacı Hasan Akyol Çarşı Meydanı isminin “15 Temmuz Şehitler Meydanı” olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Gündem

İstanbul´daki Terör Saldırısına tepkiler

İlçemiz Siyasi Parti İlçe Başkanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü ziyaret ederek, İstanbul´da yaşanan terör saldırısıyla alakalı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gündem