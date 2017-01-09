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10 Ocak 2017 Salı
Darende´den Halep´e 5 tır yardım
9.1.2017 23:50:53
İlçemizde toplanan 5 tır gıda ve insani yardım malzemesi, dualarla Halep´e gönderildi.
Genç güreşçilerimiz il birincisi oldu
9.1.2017 23:44:45
Malatya 15 -16 Yaş Grubu Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği Şampiyonasında Darendeli genç sporcular takım halinde il birincisi oldu.
Başkan Kumtepe´den basın açıklaması
9.1.2017 23:43:07
Darendespor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe, gazetecilere açıklamada bulundu.
Yeni çarşı için hak sahipleriyle görüşmeler başladı
9.1.2017 23:40:14
Dr. Süleyman Eser ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mimarları, ‘Yeni Çarşı Merkezi Projesi´yle ilgili esnafla bir araya geldi.
Darende SYDV´den kömür yardımı
9.1.2017 22:41:34
SYDV ihtiyaç sahibi bin 100 aileye kömür yardımında bulunuyor.
İlçemizde tarım ve hayvancılık masaya yatırıldı.
6.1.2017 21:56:25
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen toplantıda, İlçemizin tarım ve hayvancılığı masaya yatırıldı.
İlçemizde liseler arası münazara yarışması
6.1.2017 21:44:53
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün düzenlediği "Sosyal Medya" münazara yarışmasının finali gerçekleştirildi.
İlçemizde yeni çipli kimlik kartı dağıtımı başladı.
6.1.2017 21:40:49
Nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartlarının dağıtımı ilçemizde başladı.
İlkokul öğrencilerinden polise taziye ziyareti
6.1.2017 09:47:33
Öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü ziyaret ederek bombalı terör saldırısında şehit olan polisler için taziyede bulundu.
İlçemizde kaçak sigara yakalandı
6.1.2017 09:45:59
Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler 7 bin paket bandrolsüz kaçak sigara yakaladı.
Öğrencilerden kan bağışı kampanyası
3.1.2017 12:53:09
“Temel Değerler Projesi” kapsamında, öğrenci, veli ve öğretmenlerin iş birliğiyle Türk Kızılayı´na 38 ünite kan bağışı yapıldı.
TRT HABER Darende´yi tanıtacak
3.1.2017 12:50:55
TRT Haber kanalı, ülkemizin inanç turizmindeki önemli durak noktalarından biri olan Somuncu Baba Külliyesi ve Darende´yi tanıtacak.
İlçemizde Devlet-Vatandaş Buluşması
3.1.2017 12:30:38
Darende Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Devlet Vatandaş Buluşması´ toplantısı toplantısıyla ilçenin çözüm bekleyen sorunları masaya yatırılıyor.
İstanbul´daki terör saldırısına tepkiler
3.1.2017 12:26:13
Ali Gök, Ortaköy´de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
2016 TÜBİTAK Bilim Ödülü Darendeli´nin oldu
1.1.2017 20:41:04
"Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri", 29 Aralık´ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Kaymakam Ünsal´a hoş geldin ziyareti
1.1.2017 01:07:42
Hulusi Efendi Vakfı Gerede Temsilcisi Yunus Keskintepe, yeni atanan Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal´ı ziyaret etti.
Hulusi Efendi´nin sünneti seniyye anlayışı anlatıldı
1.1.2017 01:04:39
“Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu” İstanbul´da gerçekleştirildi.
İsmet Efendi Dergah´ına ziyaret
30.12.2016 10:31:22
Hamid Hamidettin Ateş Efendi, İstanbul programı kapsamında İsmet Efendi Dergâhını ziyaret etti.
Darende Devlet Hastanesi´nde yangın tatbikatı
30.12.2016 10:09:51
Hulusi Efendi Devlet Hastanesi´nde afet, acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi´ne ziyaret
26.12.2016 17:37:00
Osmanlı İmparatorluğu´nun ilk kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa´nın Beşiktaş´taki türbesine ziyaret
Milli gururumuz Avrasya Tüneli açıldı
26.12.2016 14:23:26
Avrasya Tüneli resmen açıldı. 106 metre derinlikte yapılan ve başka bir örneği olmayan tünel bir ilki temsil ediyor.
Malatya´da Somuncu Baba Paneli gerçekleştirildi
24.12.2016 16:57:27
Somuncu Baba Hazretleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda düzenlenen panelle anıldı.
Darende´de yangın
24.12.2016 16:55:25
İlçemize bağlı Kaldırım Mahallesi´nde bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.
Din Görevlileri Derneği´nden Halep´e yardım kampanyası
24.12.2016 16:53:25
Darende Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği üyeleri, "Halep´e Bir Torba Un Gönder" sloganıyla kampanya başlattı.
Kaymakam Ünsal´a hoş geldin ziyareti
Hulusi Efendi Vakfı Gerede Temsilcisi Yunus Keskintepe, yeni atanan Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal´ı ziyaret etti.
Gündem
Hulusi Efendi´nin sünneti seniyye anlayışı anlatıldı
“Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu” İstanbul´da gerçekleştirildi.
Kültür-Sanat
İsmet Efendi Dergah´ına ziyaret
Hamid Hamidettin Ateş Efendi, İstanbul programı kapsamında İsmet Efendi Dergâhını ziyaret etti.
Gündem
Darende Devlet Hastanesi´nde yangın tatbikatı
Hulusi Efendi Devlet Hastanesi´nde afet, acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Sağlık
Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi´ne ziyaret
Osmanlı İmparatorluğu´nun ilk kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa´nın Beşiktaş´taki türbesine ziyaret
Gündem
Milli gururumuz Avrasya Tüneli açıldı
Avrasya Tüneli resmen açıldı. 106 metre derinlikte yapılan ve başka bir örneği olmayan tünel bir ilki temsil ediyor.
Gündem
Malatya´da Somuncu Baba Paneli gerçekleştirildi
Somuncu Baba Hazretleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda düzenlenen panelle anıldı.
Kültür-Sanat
Darende´de yangın
İlçemize bağlı Kaldırım Mahallesi´nde bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.
Gündem
Din Görevlileri Derneği´nden Halep´e yardım kampanyası
Darende Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği üyeleri, "Halep´e Bir Torba Un Gönder" sloganıyla kampanya başlattı.
Gündem
Şehit asker ve polisler için her gün hatim indiriyorlar
Hulusi Efendi Kur´an Kursu öğrencileri, İstanbul ve Kayseri´de yaşanan terör saldırısında şehit olan polis ve askerler için her gün hatim indiriyor.
Gündem
Ahmet Çokyaşar Orta Okulu´na ödül
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Malatya´da düzenlenen Masa tenisi Yıldızlar İl Şampiyonası´nda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.
Eğitim
Prof. Dr. Metin Sözen´e onursal doktora
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından “Onursal Doktora” unvanı verildi.
Kültür-Sanat
Aşırı soğuklar şelaleyi dondurdu
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle ilçemizdeki Günpınar Şelalesi´nin büyük bölümü dondu.
Gündem
Durmuş Doğan´ının meclis üyeliği düşürüldü
FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Darende Belediyesi Meclis Üyesi Durmuş Doğan, meclis üyesi üyeliğinden düşürüldü.
Gündem
Darende´ye ‘15 Temmuz Şehitler Meydanı´
Hacı Hasan Akyol Çarşı Meydanı isminin “15 Temmuz Şehitler Meydanı” olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.
Gündem
İstanbul´daki Terör Saldırısına tepkiler
İlçemiz Siyasi Parti İlçe Başkanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü ziyaret ederek, İstanbul´da yaşanan terör saldırısıyla alakalı geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gündem
Başdirek Mahallesi´nin su sorunu çözüldü
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (MASKİ) yürütülen çalışmalarla çözüldü.
Gündem
Darende´de okullar 1 gün süreyle tatil edildi!!!
İlçemiz genelindeki tüm okullar, 14 Aralık 2016 Çarşamba günü olmak üzere 1(bir) gün süre ile tatil edilmiştir.
Gündem
Günpınar Şelalesi Tabiat Parkı statüsüne alınacak
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Tabiat parkı statüsüne alınacak olan Günpınar Şelalesi´nde inceleme yaptı.
Gündem
Mevlit Kandili
Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed´in (S.A.V) dünyamızı şereflendirdiği kutlu doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi´nde program düzenlendi
Gündem
İstanbul´daki terör saldırısı
Terör saldırısında Darendeli polisimiz yaralandı
Gündem
Vali Toprak, ilçemizde incelemelerde bulundu
Malatya Valisi Mustafa Toprak, ilçemizi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Gündem
Cumhurbaşkanımızın Darende´ye ayrı bir ilgisi var
31. Muhtarlar Toplantısı”na davet edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın bir süre konuğu oldu.
Gündem
Hafızlara halı saha
Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kuran Kursu tarafından binaya ek olarak yaptırılan halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.
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