Kaymakam Ünsal´a hoş geldin ziyareti

Hulusi Efendi Vakfı Gerede Temsilcisi Yunus Keskintepe, yeni atanan Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal´ı ziyaret etti.

Hulusi Efendi´nin sünneti seniyye anlayışı anlatıldı

“Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu” İstanbul´da gerçekleştirildi.

İsmet Efendi Dergah´ına ziyaret

Hamid Hamidettin Ateş Efendi, İstanbul programı kapsamında İsmet Efendi Dergâhını ziyaret etti.

Darende Devlet Hastanesi´nde yangın tatbikatı

Hulusi Efendi Devlet Hastanesi´nde afet, acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi´ne ziyaret

Osmanlı İmparatorluğu´nun ilk kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa´nın Beşiktaş´taki türbesine ziyaret

Milli gururumuz Avrasya Tüneli açıldı

Avrasya Tüneli resmen açıldı. 106 metre derinlikte yapılan ve başka bir örneği olmayan tünel bir ilki temsil ediyor.

Malatya´da Somuncu Baba Paneli gerçekleştirildi

Somuncu Baba Hazretleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda düzenlenen panelle anıldı.

Darende´de yangın

İlçemize bağlı Kaldırım Mahallesi´nde bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Din Görevlileri Derneği´nden Halep´e yardım kampanyası

Darende Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği üyeleri, "Halep´e Bir Torba Un Gönder" sloganıyla kampanya başlattı.

Şehit asker ve polisler için her gün hatim indiriyorlar

Hulusi Efendi Kur´an Kursu öğrencileri, İstanbul ve Kayseri´de yaşanan terör saldırısında şehit olan polis ve askerler için her gün hatim indiriyor.

Ahmet Çokyaşar Orta Okulu´na ödül

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Malatya´da düzenlenen Masa tenisi Yıldızlar İl Şampiyonası´nda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Prof. Dr. Metin Sözen´e onursal doktora

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından “Onursal Doktora” unvanı verildi.

Aşırı soğuklar şelaleyi dondurdu

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle ilçemizdeki Günpınar Şelalesi´nin büyük bölümü dondu.

Durmuş Doğan´ının meclis üyeliği düşürüldü

FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Darende Belediyesi Meclis Üyesi Durmuş Doğan, meclis üyesi üyeliğinden düşürüldü.

Darende´ye ‘15 Temmuz Şehitler Meydanı´

Hacı Hasan Akyol Çarşı Meydanı isminin “15 Temmuz Şehitler Meydanı” olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul´daki Terör Saldırısına tepkiler

İlçemiz Siyasi Parti İlçe Başkanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü ziyaret ederek, İstanbul´da yaşanan terör saldırısıyla alakalı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başdirek Mahallesi´nin su sorunu çözüldü

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (MASKİ) yürütülen çalışmalarla çözüldü.

Darende´de okullar 1 gün süreyle tatil edildi!!!

İlçemiz genelindeki tüm okullar, 14 Aralık 2016 Çarşamba günü olmak üzere 1(bir) gün süre ile tatil edilmiştir.

Günpınar Şelalesi Tabiat Parkı statüsüne alınacak

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Tabiat parkı statüsüne alınacak olan Günpınar Şelalesi´nde inceleme yaptı.

Mevlit Kandili

Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed´in (S.A.V) dünyamızı şereflendirdiği kutlu doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi´nde program düzenlendi

İstanbul´daki terör saldırısı

Terör saldırısında Darendeli polisimiz yaralandı

Vali Toprak, ilçemizde incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Mustafa Toprak, ilçemizi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanımızın Darende´ye ayrı bir ilgisi var

31. Muhtarlar Toplantısı”na davet edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın bir süre konuğu oldu.

Hafızlara halı saha

Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kuran Kursu tarafından binaya ek olarak yaptırılan halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.