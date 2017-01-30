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4 Şubat 2017 Cumartesi
Yedek lastik içerisinde uyuşturucu sevkiyatı
30.1.2017 08:58:50
İlçemizde bir otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 14 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Kar nedeniyle mahsur kalan hastaya güçlükle ulaşıldı
30.1.2017 08:57:40
112 sağlık ekipleri, Nurkuyusu Mahallesi´nde kalp krizi geçiren yaşlı adama yolların kapalı olmasından dolayı güçlükle ulaşabildi.
Karla Mücadele
30.1.2017 08:55:29
Kuluncak-Darende karayolunda mahsur kalan araçlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Kaymakam Türk´ten hasta ailelere ziyaret
28.1.2017 20:04:11
Darende Kaymakamı Ali Türk, ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesinde diyaliz hastalarını ziyaret etti.
Darende enerji üssü olabilir
27.1.2017 22:15:24
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende´de kurulması planlanan Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Sanayi Bölgesi için valilik makamında toplantı yapıldı.
Yavuz Sultan Selim´in Türbesine Ziyaret
27.1.2017 21:46:09
Hamit Hamidettin Ateş Efendi, Darende´yi Osmanlı Topraklarına katan Yavuz Sultan Selim´in türbesini ziyaret etti.
Darende´deki 15 Temmuz, Malatya´da sergi ile anlatıldı
26.1.2017 20:00:23
"15 Temmuz Darbe Girişimi ve Darende Tanıtımı" fotoğraf sergisi, Malatya Park AVM´de gerçekleştirildi.
3. Etap TOKİ inşaatına başlandı
26.1.2017 19:51:19
Darende´ye, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar gelirliler için planlanan 253 konutun yapım inşaatına başlandı.
15 Temmuz Darbe Girişimi ve Darende Tanıtım Sergisi
20.1.2017 20:05:54
Gazetemiz foto muhabiri tarafından çekilen 100 fotoğraftan oluşan "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Darende" konulu fotoğraf sergisi açılacak.
Ormancı, Büyükşehir Meclisi´nde
20.1.2017 19:59:25
Darendeli meclis üyesi Durmuş Doğan´nın istifasıyla boşalan üyeliğe, ilçemizin Milliyetçi Hareket Partisi üyesi Orhan Ormancı getirildi.
Üniversite adaylarına kahvaltılı motivasyon
20.1.2017 19:57:22
İlçemiz Halk Eğitim Merkezi´nce düzenlenen ücretsiz üniversite hazırlık kursuna katılan mezun öğrenciler, kahvaltıda ilçe protokolü ile bir araya geldi.
Vefat Eden Hemşehrilerimiz Kasım-Aralık
14.1.2017 12:53:37
Vefat eden hemşehrilerimize Allah´tan rahmet, kederli ailelerine sabrı cemil niyaz ederiz.
MASKİ, İlçemize 16 milyon lira harcadı
14.1.2017 10:59:21
Büyükşehir Belediyesi ilçemize 16,7 milyon lira yatırımla içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması yaptığını bildirdi.
Kaymakam Türk, başarılı güreşçileri kabul etti
12.1.2017 18:18:50
Güreş müsabakalarında 12 madalya kazanan Darendeli öğrenciler, Kaymakam Ali Türk´ü makamında ziyaret etti.
Kaymakam Türk´ten Darende Haber´e ziyaret
10.1.2017 21:38:44
Ali Türk, Darende Haber Gazetesi´ni ziyaret ederek, Yazı İşleri Müdürü Ayhan İşcen´in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü kutladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
10.1.2017 21:34:20
Ali Türk ve Dr. Süleyman Eser, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Darende´den Halep´e 5 tır yardım
9.1.2017 23:50:53
İlçemizde toplanan 5 tır gıda ve insani yardım malzemesi, dualarla Halep´e gönderildi.
Genç güreşçilerimiz il birincisi oldu
9.1.2017 23:44:45
Malatya 15 -16 Yaş Grubu Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği Şampiyonasında Darendeli genç sporcular takım halinde il birincisi oldu.
Başkan Kumtepe´den basın açıklaması
9.1.2017 23:43:07
Darendespor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe, gazetecilere açıklamada bulundu.
Yeni çarşı için hak sahipleriyle görüşmeler başladı
9.1.2017 23:40:14
Dr. Süleyman Eser ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mimarları, ‘Yeni Çarşı Merkezi Projesi´yle ilgili esnafla bir araya geldi.
Darende SYDV´den kömür yardımı
9.1.2017 22:41:34
SYDV ihtiyaç sahibi bin 100 aileye kömür yardımında bulunuyor.
İlçemizde tarım ve hayvancılık masaya yatırıldı.
6.1.2017 21:56:25
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen toplantıda, İlçemizin tarım ve hayvancılığı masaya yatırıldı.
İlçemizde liseler arası münazara yarışması
6.1.2017 21:44:53
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün düzenlediği "Sosyal Medya" münazara yarışmasının finali gerçekleştirildi.
İlçemizde yeni çipli kimlik kartı dağıtımı başladı.
6.1.2017 21:40:49
Nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartlarının dağıtımı ilçemizde başladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Ali Türk ve Dr. Süleyman Eser, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Gündem
Darende´den Halep´e 5 tır yardım
İlçemizde toplanan 5 tır gıda ve insani yardım malzemesi, dualarla Halep´e gönderildi.
Gündem
Genç güreşçilerimiz il birincisi oldu
Malatya 15 -16 Yaş Grubu Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği Şampiyonasında Darendeli genç sporcular takım halinde il birincisi oldu.
Gündem
Başkan Kumtepe´den basın açıklaması
Darendespor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe, gazetecilere açıklamada bulundu.
Gündem
Yeni çarşı için hak sahipleriyle görüşmeler başladı
Dr. Süleyman Eser ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mimarları, ‘Yeni Çarşı Merkezi Projesi´yle ilgili esnafla bir araya geldi.
Gündem
Darende SYDV´den kömür yardımı
SYDV ihtiyaç sahibi bin 100 aileye kömür yardımında bulunuyor.
Gündem
İlçemizde tarım ve hayvancılık masaya yatırıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen toplantıda, İlçemizin tarım ve hayvancılığı masaya yatırıldı.
Tarım
İlçemizde liseler arası münazara yarışması
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün düzenlediği "Sosyal Medya" münazara yarışmasının finali gerçekleştirildi.
Eğitim
İlçemizde yeni çipli kimlik kartı dağıtımı başladı.
Nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartlarının dağıtımı ilçemizde başladı.
Eğitim
İlkokul öğrencilerinden polise taziye ziyareti
Öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü ziyaret ederek bombalı terör saldırısında şehit olan polisler için taziyede bulundu.
Gündem
İlçemizde kaçak sigara yakalandı
Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler 7 bin paket bandrolsüz kaçak sigara yakaladı.
Gündem
Öğrencilerden kan bağışı kampanyası
“Temel Değerler Projesi” kapsamında, öğrenci, veli ve öğretmenlerin iş birliğiyle Türk Kızılayı´na 38 ünite kan bağışı yapıldı.
Sağlık
TRT HABER Darende´yi tanıtacak
TRT Haber kanalı, ülkemizin inanç turizmindeki önemli durak noktalarından biri olan Somuncu Baba Külliyesi ve Darende´yi tanıtacak.
Kültür-Sanat
İlçemizde Devlet-Vatandaş Buluşması
Darende Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Devlet Vatandaş Buluşması´ toplantısı toplantısıyla ilçenin çözüm bekleyen sorunları masaya yatırılıyor.
Gündem
İstanbul´daki terör saldırısına tepkiler
Ali Gök, Ortaköy´de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Gündem
2016 TÜBİTAK Bilim Ödülü Darendeli´nin oldu
"Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri", 29 Aralık´ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Kültür-Sanat
Kaymakam Ünsal´a hoş geldin ziyareti
Hulusi Efendi Vakfı Gerede Temsilcisi Yunus Keskintepe, yeni atanan Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal´ı ziyaret etti.
Gündem
Hulusi Efendi´nin sünneti seniyye anlayışı anlatıldı
“Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu” İstanbul´da gerçekleştirildi.
Kültür-Sanat
İsmet Efendi Dergah´ına ziyaret
Hamid Hamidettin Ateş Efendi, İstanbul programı kapsamında İsmet Efendi Dergâhını ziyaret etti.
Gündem
Darende Devlet Hastanesi´nde yangın tatbikatı
Hulusi Efendi Devlet Hastanesi´nde afet, acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Sağlık
Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi´ne ziyaret
Osmanlı İmparatorluğu´nun ilk kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa´nın Beşiktaş´taki türbesine ziyaret
Gündem
Milli gururumuz Avrasya Tüneli açıldı
Avrasya Tüneli resmen açıldı. 106 metre derinlikte yapılan ve başka bir örneği olmayan tünel bir ilki temsil ediyor.
Gündem
Malatya´da Somuncu Baba Paneli gerçekleştirildi
Somuncu Baba Hazretleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda düzenlenen panelle anıldı.
Kültür-Sanat
Darende´de yangın
İlçemize bağlı Kaldırım Mahallesi´nde bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.
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4 Şubat 2017 Cumartesi
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Ne irfandır veren Ahlâka yükseklik ne vicdandır, Fazilet Hissi insanlarda ancak Allah korkusundandır.
M.AKİF ERSOY
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