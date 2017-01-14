Öğrencilerden kan bağışı kampanyası

“Temel Değerler Projesi” kapsamında, öğrenci, veli ve öğretmenlerin iş birliğiyle Türk Kızılayı´na 38 ünite kan bağışı yapıldı.

Sağlık

TRT HABER Darende´yi tanıtacak

TRT Haber kanalı, ülkemizin inanç turizmindeki önemli durak noktalarından biri olan Somuncu Baba Külliyesi ve Darende´yi tanıtacak.

Kültür-Sanat

İlçemizde Devlet-Vatandaş Buluşması

Darende Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Devlet Vatandaş Buluşması´ toplantısı toplantısıyla ilçenin çözüm bekleyen sorunları masaya yatırılıyor.

Gündem

İstanbul´daki terör saldırısına tepkiler

Ali Gök, Ortaköy´de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gündem

2016 TÜBİTAK Bilim Ödülü Darendeli´nin oldu

"Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri", 29 Aralık´ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kültür-Sanat

Kaymakam Ünsal´a hoş geldin ziyareti

Hulusi Efendi Vakfı Gerede Temsilcisi Yunus Keskintepe, yeni atanan Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal´ı ziyaret etti.

Gündem

Hulusi Efendi´nin sünneti seniyye anlayışı anlatıldı

“Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu” İstanbul´da gerçekleştirildi.

Kültür-Sanat

İsmet Efendi Dergah´ına ziyaret

Hamid Hamidettin Ateş Efendi, İstanbul programı kapsamında İsmet Efendi Dergâhını ziyaret etti.

Gündem

Darende Devlet Hastanesi´nde yangın tatbikatı

Hulusi Efendi Devlet Hastanesi´nde afet, acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağlık

Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi´ne ziyaret

Osmanlı İmparatorluğu´nun ilk kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa´nın Beşiktaş´taki türbesine ziyaret

Gündem

Milli gururumuz Avrasya Tüneli açıldı

Avrasya Tüneli resmen açıldı. 106 metre derinlikte yapılan ve başka bir örneği olmayan tünel bir ilki temsil ediyor.

Gündem

Malatya´da Somuncu Baba Paneli gerçekleştirildi

Somuncu Baba Hazretleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda düzenlenen panelle anıldı.

Kültür-Sanat

Darende´de yangın

İlçemize bağlı Kaldırım Mahallesi´nde bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Gündem

Din Görevlileri Derneği´nden Halep´e yardım kampanyası

Darende Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği üyeleri, "Halep´e Bir Torba Un Gönder" sloganıyla kampanya başlattı.

Gündem

Şehit asker ve polisler için her gün hatim indiriyorlar

Hulusi Efendi Kur´an Kursu öğrencileri, İstanbul ve Kayseri´de yaşanan terör saldırısında şehit olan polis ve askerler için her gün hatim indiriyor.

Gündem

Ahmet Çokyaşar Orta Okulu´na ödül

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Malatya´da düzenlenen Masa tenisi Yıldızlar İl Şampiyonası´nda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Eğitim

Prof. Dr. Metin Sözen´e onursal doktora

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından “Onursal Doktora” unvanı verildi.

Kültür-Sanat

Aşırı soğuklar şelaleyi dondurdu

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle ilçemizdeki Günpınar Şelalesi´nin büyük bölümü dondu.

Gündem

Durmuş Doğan´ının meclis üyeliği düşürüldü

FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Darende Belediyesi Meclis Üyesi Durmuş Doğan, meclis üyesi üyeliğinden düşürüldü.

Gündem

Darende´ye ‘15 Temmuz Şehitler Meydanı´

Hacı Hasan Akyol Çarşı Meydanı isminin “15 Temmuz Şehitler Meydanı” olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Gündem

İstanbul´daki Terör Saldırısına tepkiler

İlçemiz Siyasi Parti İlçe Başkanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü ziyaret ederek, İstanbul´da yaşanan terör saldırısıyla alakalı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gündem

Başdirek Mahallesi´nin su sorunu çözüldü

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (MASKİ) yürütülen çalışmalarla çözüldü.

Gündem

Darende´de okullar 1 gün süreyle tatil edildi!!!

İlçemiz genelindeki tüm okullar, 14 Aralık 2016 Çarşamba günü olmak üzere 1(bir) gün süre ile tatil edilmiştir.

Gündem

Günpınar Şelalesi Tabiat Parkı statüsüne alınacak

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Tabiat parkı statüsüne alınacak olan Günpınar Şelalesi´nde inceleme yaptı.

Gündem