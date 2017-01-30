10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Ali Türk ve Dr. Süleyman Eser, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Gündem

Darende´den Halep´e 5 tır yardım

İlçemizde toplanan 5 tır gıda ve insani yardım malzemesi, dualarla Halep´e gönderildi.

Gündem

Genç güreşçilerimiz il birincisi oldu

Malatya 15 -16 Yaş Grubu Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği Şampiyonasında Darendeli genç sporcular takım halinde il birincisi oldu.

Gündem

Başkan Kumtepe´den basın açıklaması

Darendespor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe, gazetecilere açıklamada bulundu.

Gündem

Yeni çarşı için hak sahipleriyle görüşmeler başladı

Dr. Süleyman Eser ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mimarları, ‘Yeni Çarşı Merkezi Projesi´yle ilgili esnafla bir araya geldi.

Gündem

Darende SYDV´den kömür yardımı

SYDV ihtiyaç sahibi bin 100 aileye kömür yardımında bulunuyor.

Gündem

İlçemizde tarım ve hayvancılık masaya yatırıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen toplantıda, İlçemizin tarım ve hayvancılığı masaya yatırıldı.

Tarım

İlçemizde liseler arası münazara yarışması

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün düzenlediği "Sosyal Medya" münazara yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Eğitim

İlçemizde yeni çipli kimlik kartı dağıtımı başladı.

Nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartlarının dağıtımı ilçemizde başladı.

Eğitim

İlkokul öğrencilerinden polise taziye ziyareti

Öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü ziyaret ederek bombalı terör saldırısında şehit olan polisler için taziyede bulundu.

Gündem

İlçemizde kaçak sigara yakalandı

Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler 7 bin paket bandrolsüz kaçak sigara yakaladı.

Gündem

Öğrencilerden kan bağışı kampanyası

“Temel Değerler Projesi” kapsamında, öğrenci, veli ve öğretmenlerin iş birliğiyle Türk Kızılayı´na 38 ünite kan bağışı yapıldı.

Sağlık

TRT HABER Darende´yi tanıtacak

TRT Haber kanalı, ülkemizin inanç turizmindeki önemli durak noktalarından biri olan Somuncu Baba Külliyesi ve Darende´yi tanıtacak.

Kültür-Sanat

İlçemizde Devlet-Vatandaş Buluşması

Darende Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Devlet Vatandaş Buluşması´ toplantısı toplantısıyla ilçenin çözüm bekleyen sorunları masaya yatırılıyor.

Gündem

İstanbul´daki terör saldırısına tepkiler

Ali Gök, Ortaköy´de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gündem

2016 TÜBİTAK Bilim Ödülü Darendeli´nin oldu

"Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri", 29 Aralık´ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kültür-Sanat

Kaymakam Ünsal´a hoş geldin ziyareti

Hulusi Efendi Vakfı Gerede Temsilcisi Yunus Keskintepe, yeni atanan Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal´ı ziyaret etti.

Gündem

Hulusi Efendi´nin sünneti seniyye anlayışı anlatıldı

“Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu” İstanbul´da gerçekleştirildi.

Kültür-Sanat

İsmet Efendi Dergah´ına ziyaret

Hamid Hamidettin Ateş Efendi, İstanbul programı kapsamında İsmet Efendi Dergâhını ziyaret etti.

Gündem

Darende Devlet Hastanesi´nde yangın tatbikatı

Hulusi Efendi Devlet Hastanesi´nde afet, acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağlık

Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi´ne ziyaret

Osmanlı İmparatorluğu´nun ilk kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa´nın Beşiktaş´taki türbesine ziyaret

Gündem

Milli gururumuz Avrasya Tüneli açıldı

Avrasya Tüneli resmen açıldı. 106 metre derinlikte yapılan ve başka bir örneği olmayan tünel bir ilki temsil ediyor.

Gündem

Malatya´da Somuncu Baba Paneli gerçekleştirildi

Somuncu Baba Hazretleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda düzenlenen panelle anıldı.

Kültür-Sanat

Darende´de yangın

İlçemize bağlı Kaldırım Mahallesi´nde bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Gündem