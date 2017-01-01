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1 Ocak 2017 Pazar
Kaymakam Ünsal´a hoş geldin ziyareti
1.1.2017 01:07:42
Hulusi Efendi Vakfı Gerede Temsilcisi Yunus Keskintepe, yeni atanan Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal´ı ziyaret etti.
Hulusi Efendi´nin sünneti seniyye anlayışı anlatıldı
1.1.2017 01:04:39
“Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu” İstanbul´da gerçekleştirildi.
İsmet Efendi Dergah´ına ziyaret
30.12.2016 10:31:22
Hamid Hamidettin Ateş Efendi, İstanbul programı kapsamında İsmet Efendi Dergâhını ziyaret etti.
Darende Devlet Hastanesi´nde yangın tatbikatı
30.12.2016 10:09:51
Hulusi Efendi Devlet Hastanesi´nde afet, acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi´ne ziyaret
26.12.2016 17:37:00
Osmanlı İmparatorluğu´nun ilk kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa´nın Beşiktaş´taki türbesine ziyaret
Milli gururumuz Avrasya Tüneli açıldı
26.12.2016 14:23:26
Avrasya Tüneli resmen açıldı. 106 metre derinlikte yapılan ve başka bir örneği olmayan tünel bir ilki temsil ediyor.
Malatya´da Somuncu Baba Paneli gerçekleştirildi
24.12.2016 16:57:27
Somuncu Baba Hazretleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda düzenlenen panelle anıldı.
Darende´de yangın
24.12.2016 16:55:25
İlçemize bağlı Kaldırım Mahallesi´nde bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.
Din Görevlileri Derneği´nden Halep´e yardım kampanyası
24.12.2016 16:53:25
Darende Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği üyeleri, "Halep´e Bir Torba Un Gönder" sloganıyla kampanya başlattı.
Şehit asker ve polisler için her gün hatim indiriyorlar
18.12.2016 20:44:57
Hulusi Efendi Kur´an Kursu öğrencileri, İstanbul ve Kayseri´de yaşanan terör saldırısında şehit olan polis ve askerler için her gün hatim indiriyor.
Ahmet Çokyaşar Orta Okulu´na ödül
17.12.2016 10:46:13
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Malatya´da düzenlenen Masa tenisi Yıldızlar İl Şampiyonası´nda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.
Prof. Dr. Metin Sözen´e onursal doktora
17.12.2016 10:44:17
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından “Onursal Doktora” unvanı verildi.
Aşırı soğuklar şelaleyi dondurdu
15.12.2016 21:48:09
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle ilçemizdeki Günpınar Şelalesi´nin büyük bölümü dondu.
Durmuş Doğan´ının meclis üyeliği düşürüldü
15.12.2016 21:45:04
FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Darende Belediyesi Meclis Üyesi Durmuş Doğan, meclis üyesi üyeliğinden düşürüldü.
Darende´ye ‘15 Temmuz Şehitler Meydanı´
15.12.2016 21:39:25
Hacı Hasan Akyol Çarşı Meydanı isminin “15 Temmuz Şehitler Meydanı” olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.
İstanbul´daki Terör Saldırısına tepkiler
15.12.2016 21:37:26
İlçemiz Siyasi Parti İlçe Başkanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü ziyaret ederek, İstanbul´da yaşanan terör saldırısıyla alakalı geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başdirek Mahallesi´nin su sorunu çözüldü
14.12.2016 22:16:42
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (MASKİ) yürütülen çalışmalarla çözüldü.
Darende´de okullar 1 gün süreyle tatil edildi!!!
14.12.2016 09:52:29
İlçemiz genelindeki tüm okullar, 14 Aralık 2016 Çarşamba günü olmak üzere 1(bir) gün süre ile tatil edilmiştir.
Günpınar Şelalesi Tabiat Parkı statüsüne alınacak
12.12.2016 23:09:36
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Tabiat parkı statüsüne alınacak olan Günpınar Şelalesi´nde inceleme yaptı.
Mevlit Kandili
12.12.2016 23:08:02
Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed´in (S.A.V) dünyamızı şereflendirdiği kutlu doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi´nde program düzenlendi
İstanbul´daki terör saldırısı
12.12.2016 23:06:33
Terör saldırısında Darendeli polisimiz yaralandı
Vali Toprak, ilçemizde incelemelerde bulundu
12.12.2016 23:03:55
Malatya Valisi Mustafa Toprak, ilçemizi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanımızın Darende´ye ayrı bir ilgisi var
12.12.2016 23:02:20
31. Muhtarlar Toplantısı”na davet edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın bir süre konuğu oldu.
Hafızlara halı saha
12.12.2016 22:59:03
Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kuran Kursu tarafından binaya ek olarak yaptırılan halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.
İstanbul´daki Terör Saldırısına tepkiler
İlçemiz Siyasi Parti İlçe Başkanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü ziyaret ederek, İstanbul´da yaşanan terör saldırısıyla alakalı geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gündem
Başdirek Mahallesi´nin su sorunu çözüldü
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (MASKİ) yürütülen çalışmalarla çözüldü.
Gündem
Darende´de okullar 1 gün süreyle tatil edildi!!!
İlçemiz genelindeki tüm okullar, 14 Aralık 2016 Çarşamba günü olmak üzere 1(bir) gün süre ile tatil edilmiştir.
Gündem
Günpınar Şelalesi Tabiat Parkı statüsüne alınacak
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Tabiat parkı statüsüne alınacak olan Günpınar Şelalesi´nde inceleme yaptı.
Gündem
Mevlit Kandili
Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed´in (S.A.V) dünyamızı şereflendirdiği kutlu doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi´nde program düzenlendi
Gündem
İstanbul´daki terör saldırısı
Terör saldırısında Darendeli polisimiz yaralandı
Gündem
Vali Toprak, ilçemizde incelemelerde bulundu
Malatya Valisi Mustafa Toprak, ilçemizi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Gündem
Cumhurbaşkanımızın Darende´ye ayrı bir ilgisi var
31. Muhtarlar Toplantısı”na davet edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın bir süre konuğu oldu.
Gündem
Hafızlara halı saha
Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kuran Kursu tarafından binaya ek olarak yaptırılan halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Gündem
Tır, kamyonete arkadan çarptı 1 yaralı
İlçemizde, arıza yapan kamyonete bir tırın arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gündem
Darende Kızılay destek bekliyor
Mustafa Kızmaz, dernek faaliyetleri hakkında gazetecilere bilgi vererek, ihtiyaç sahibi aileler için yardım beklediklerini söyledi.
Gündem
Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası başladı
‘24 Kasım Öğretmenler Günü´ etkinlikleri kapsamında öğretmenler için düzenlenen “Voleybol Turnuvası” başladı.
Gündem
Yeni Başhekimimiz, Zengin
Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimliğine, Uzman Doktor Arif Zengin atandı.
Sağlık
Trabzon Hurması İlçemize renk katıyor
20 yıl önce denemek için evlerinin bahçesine Trabzon Hurması diken aile, bugün 20 yaşındaki ağaçtan 100 kilo meyve alıyor.
Tarım
Süper Ay Darende´de ilgiyle izlendi
70 yıldır insanlığın gördüğü en yakın ay, Darende´de de ilgi ile gözlendi.
Gündem
Şehit Kaymakam Safitürk için mevlit okutuldu
Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk için ilçemizde mevlit okutuldu.
Gündem
10 Kasım törenleri düzenlendi
10 Kasım Atatürk´ü anma programları çerçevesinde Darende´de de çeşitli törenler düzenlendi.
Gündem
Darende´nin ilk yerleşim yerine yeni yol
Tarihi Zengibar Kalesi turizme kazandırma projeleri kapsamında güzergâhı değiştirilerek ulaşımı kolaylaştırılıyor.
Kültür-Sanat
Darende heyetinden Başkan Çakır´a teşekkür ziyareti
STK temsilcileri ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır´a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Gündem
Yeni hâkim ve savcımız Beştepe´den geliyor
Darende´de görev yapacak yeni hâkim ve savcılar belli oldu.
Gündem
İstanbul´da “Malatya Dernekler Buluşması” gerçekleştirildi
Darende Dernekler Buluşması´ programı, Bağcılar´da çok sayıda hemşehrimizin ve dernek başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Hemşehriler
Genel Başkan Yardımcılarından İlçemize ziyaret
Erol Kaya, Öznur Çalık ve beraberindeki Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ilçemizde temaslarda bulunarak Somuncu Baba Külliyesi´ni ziyaret etti.
Gündem
Organ Bağışı kampanyası
İlçemiz Kaymakamı Ali Türk, öğrenciler tarafından başlatılan organ bağışı kampanyasında örnek bir davranış sergileyerek tüm organlarını bağışlandı bulundu.
Sağlık
Günpınar Şelalesi sonbaharda büyülüyor
Günpınar Şelalesi, tabi oluşumu ve saklı kalmış yapısıyla sonbahar da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Bitmeyen bir başlangıç olsun
Musa Tektaş
Günerliden Yankılanan Hoş Sada
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Petrol – Oyun – Mücadele
Abdulhamid YOLCU
Yol Kesicileri Tanımak
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Gençlik Merkezlerinin Önemi
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Cahillerle girdiğim her tartışmayı kaybetmişimdir.
İMAM-I AZAM (R.A)
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
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